Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani veglia in cattedrale per la festa di san Carlo Borromeo, patrono del Seminario vescovile

In occasione della festa di san Carlo Borromeo, patrono del Seminario vescovile, nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli è in programma domani, giovedì 4 novembre, una veglia di preghiera in cattedrale alle ore 21.

All’interno della celebrazione, presieduta dall’amministratore apostolico, mons. Gianni Ambrosio, il seminarista Alessio Bertocchi riceverà il ministero del Lettorato, mentre il seminarista Giorgio Lazzarotti riceverà l’Ammissione agli ordini.

Alle ore 16.30 invece in preparazione alla veglia nella cappella del Seminario ci sarà un’ora di adorazione eucaristica.