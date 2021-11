Dante: Caritas Andria, il 6 novembre uno spettacolo sul Sommo Poeta nella chiesa di Sant’Agostino

Uno spettacolo dedicato a Dante. Lo propone la Caritas di Andria con la cooperativa Sant’Agostino, sabato 6 novembre, alle 19.30, nella chiesa di Sant’Agostino. L’iniziativa si colloca nel percorso di recupero di un immobile, la Guardiola, della chiesa dedicata al santo, ad Andria, per svolgere attività a favore dei ragazzi e dei giovani, per offrire uno spazio all’accoglienza, per creare opportunità di lavoro e di servizio.

Lo spettacolo, nell’anno dedicato a Dante, ha per titolo “Etnadante. Dante da tutte le parti”. Risponde all’invito di Papa Francesco: “Incoraggio in maniera particolare, gli artisti a dare voce, volto e cuore, a dare forma, colore e suono alla poesia di Dante, lungo la via della bellezza, che egli percorse magistralmente, e così comunicare le verità più profonde e diffondere, con i linguaggi propri dell’arte, messaggi di pace, di libertà, di fraternità”.

Lo spettacolo è di genere brillante. Alle spiegazioni accademiche di Angelo Tataranno fanno da contrappeso le gag e le improvvisazioni del comico Dino Paradiso che insieme al pubblico (ignaro di tale ruolo) compongono una improbabile classe di un improbabile liceo lucano alle prese con la lezione sulla biografia del Sommo Poeta.