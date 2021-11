Whistleblowing: Transparency International Italia e The Good Lobby, “tutela importante per evitare che risorse europee Recovery finiscano in mano a malaffare”

Transparency International Italia e The Good Lobby chiedono al Governo di garantire maggiore pubblicità al processo di trasposizione della Direttiva europea sul whistleblowing (2019/1937) e un pieno coinvolgimento degli stakeholder. Nello specifico, le due organizzazioni chiedono che “sia pubblicamente fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento del processo di trasposizione della Direttiva 2019/1937” e “sia data la possibilità agli stakeholder esterni di poter fornire le proprie osservazioni e commenti sulla proposta di decreto elaborata dal Governo tramite consultazione, audizioni o altre modalità, in modo da garantire un adeguato confronto sul tema e tenere in considerazione i molteplici punti di vista indispensabili per delineare leggi efficaci”.

“La tutela dei segnalanti civici è un tassello fondamentale per evitare che le risorse europee del Recovery Fund finiscano in mano al malaffare – spiega Federico Anghelé, direttore dell’ufficio italiano di The Good Lobby -. Questa legge inoltre è essenziale per garantire maggiori tutele contro le ritorsioni perché permetterà di scegliere fra diversi canali di segnalazione, anche al di fuori della propria azienda o amministrazione. Un aspetto fondamentale che, in futuro, potrebbe prevenire il ripetersi di tragedie come quelle della funivia del Mottarone. Sappiamo infatti che un ex dipendente aveva segnalato internamente il guasto dell’impianto e aveva subito minacce di licenziamento. Se solo la Direttiva europea fosse stata in vigore, avrebbe potuto segnalare anonimamente la mancanza di sicurezza della funivia tramite un canale esterno e si sarebbe potuta evitare una tragedia in cui hanno perso la vita 14 persone. Spiace notare che il Governo italiano, oggi preso a modello da altri Paesi e dalla stampa internazionale, risulti totalmente disinteressato all’argomento a differenza di Francia, Spagna e Portogallo”.

Per maggiori informazioni sulla Direttiva è disponibile il report pubblicato oggi da Transparency International Italia “Analisi e raccomandazioni sulla direttiva europea sul whistleblowing 1937/2017”.