Terrorismo: arrestata a Milano 19enne radicalizzata. Lamorgese (min. Interno), “efficiente sistema di prevenzione”

“Apprezzamento per l’attività investigativa posta in essere dalla Polizia di Stato, con la direzione della Sezione distrettuale antiterrorismo della Procura della Repubblica di Milano, che ha portato, anche grazie a segnalazioni dell’intelligence, all’arresto di una ragazza italo-kosovara con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale”. Lo ha espresso il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a seguito della cattura della 19enne. Le indagini, ricorda una nota del Viminale, hanno fatto emergere il suo ruolo propulsivo nell’ambito di un “network femminile”, di sostegno materiale ed ideologico Stato Islamico attraverso rapporti diretti, via chat, con mogli di detenuti per fatti di terrorismo o con mogli di combattenti prevalentemente riconducibili alla formazione terroristica della jihad o guerra santa.

“L’articolata operazione – ha sottolineato Lamorgese – dimostra l’efficienza del sistema di prevenzione e l’eccellente raccordo tra le diverse componenti del comparto sicurezza e come sia costantemente riservata la massima attenzione all’attività volta ad intercettare tempestivamente forme di radicalizzazione o di inneggiamento e proselitismo ad organizzazioni di stampo terroristico”.