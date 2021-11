Diocesi: Bolzano, una conferenza sull’elaborazione dell’abuso di potere e di violenza

Si intitola “Coraggio, parliamone! Opportunità e sfide per elaborare l’abuso di potere e di violenza” il convegno organizzato giovedì, 18 novembre, dalle 8.30, a Bolzano. Persone con esperienze di abuso, esperti e responsabili condivideranno le loro aspettative ed esperienze nel campo dell‘elaborazione e stimoleranno la discussione.

In programma il saluto del vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muser e gli interventi di Johanna Brunner, dell’Ufficio matrimonio e famiglia, e Gottfried Ugolini, del Servizio diocesano tutela minori. Previsto anche l’ascolto di una vittima e sopravvissuta, che presenterà “l’importanza e la necessità di una elaborazione dei casi di abusi all’interno della Chiesa e aspettative”. L’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Cei), parlerà della “memoria delle ferite a servizio della costruzione di un ambiente sicuro per i minori e le persone vulnerabili”. Durante l’iniziativa sarà presentato anche il progetto di studio sulla violenza nel contesto dell’abuso di potere nella Chiesa. Argomento che sarà affrontato dalla sociologa Ulrike Loch.