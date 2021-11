Diocesi: Melfi, in corso la Settimana biblica su “Il Vangelo di Luca per una Chiesa sinodale”

È in corso fino al 19 novembre, nella chiesa madre di Rionero, la terza settimana biblica della diocesana di Melfi-Rapolla-Venosa dal titolo “Il Vangelo di Luca per una Chiesa sinodale”. Tale appuntamento diocesano sulla Parola di Dio quest’anno acquista un significato particolare alla luce del “cammino sinodale” avviato lo scorso 17 ottobre nella concattedrale di Venosa. Curatore dell’appuntamento è don Pasqualino Basta della Pontificia Università Urbaniana di Roma. Vari i temi affrontati, dall’attualità del Vangelo di Luca alle parabole della misericordia, dalla Chiesa di Luca al discepolato in Luca fino al tempo e alla salvezza nel racconto lucano.