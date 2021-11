Coronavirus Covid-19: Speranza al G7 Salute, “essenziale intensificare la copertura vaccinale in tutti i Paesi”

“I contagi stanno crescendo ed è essenziale intensificare la copertura vaccinale in tutti i Paesi”. Questo il messaggio al centro dell’intervento che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha pronunciato partecipando nel pomeriggio, in videoconferenza, al G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto gli sforzi congiunti sul tema della resistenza antimicrobica (AMR) e dello sviluppo digitale della sanità. La riunione, spiega una nota del ministero, è stata anche l’occasione per analizzare la situazione epidemiologica e le misure di contenimento da mettere in campo per arginare l’epidemia.