Diocesi: Brescia, giovedì presentazione del XXX Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes

Un incontro per presentare i contenuti del XXX Rapporto Immigrazione 2021 redatto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Lo promuovono per giovedì 18 novembre l’Ufficio per i Migranti della diocesi di Brescia, la Fondazione Migrantes, la Caritas diocesana di Brescia, l’Associazione Centro Migranti e la cooperativa Kemay. L’appuntamento, in programma alle 18 presso l’aula magna del Centro pastorale Paolo VI sarà introdotto da don Roberto Ferranti, coordinatore dell’Area pastorale per la mondialità della diocesi di Brescia. Seguiranno gli interventi di Simone Varisco (storico, curatore della ricerca per la Fondazione Migrantes) e Stefano Savoldi (Cooperativa Kemay della Caritas diocesana di Brescia).

“Da alcuni anni – spiega don Ferranti – approfittiamo della presentazione dei Rapporti per trasformare la lettura dei dati, fondamentali per la lettura del fenomeno migratorio, in un’occasione di formazione che colloca l’immigrazione nel panorama più ampio della mobilità umana: un fenomeno che ci provoca personalmente nella costruzione di quello che Papa Francesco chiama ‘un noi sempre più grande’. Guardando al nostro territorio, posso dire che i dati ci aiutano a guardare in faccia realmente la vita delle persone che vivono con noi; non si tratta ormai semplicemente di accogliere, quello è già stato fatto, oggi si tratta di costruire insieme le nostre comunità, facendo delle diversità l’occasione per la costruzione dello stesso bene comune”.

“Per Caritas – sottolinea il direttore, don Maurizio Rinaldi – è importante fotografare il mondo dei migranti, perché fotografare restituisce alla Chiesa (e non solo) il reale di una società continuamente in movimento, rispetto alla quale attivare dinamiche comunionali di caritativa reciproca accoglienza”.