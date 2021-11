Politica: Mattarella, “Parlamento è tempio della democrazia” per la sua “insostituibile centralità”

“Ogni Parlamento è tempio della democrazia. Il confronto fra diverse visioni vi trova posto, in vista di una sintesi orientata al bene comune. Un confronto che è essenza della democrazia e affermazione dello Stato di diritto, perché iscritto entro i limiti e le garanzie della Costituzione. Punto di incontro di tutti i cittadini e – al tempo stesso – punto di partenza per garantire pace sociale, benessere e sviluppo”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alle Cortes in occasione della visita di Stato in Spagna.

Ricordando che “tocca ai Parlamenti colmare il divario tra la traiettoria segnata dalle aspirazioni racchiuse nei testi costituzionali e le condizioni reali, attraverso il confronto politico”, il Capo dello Stato ha osservato che “si tratta di un compito arduo e appassionante”. “La mia lunga esperienza di membro del Parlamento – ha spiegato Mattarella – ha consolidato le mie convinzioni sulla insostituibile centralità della funzione parlamentare nello sviluppo di una società nazionale e nella capacità di trasmettere una dimensione di partecipazione democratica negli organismi multilaterali in cui sempre più la comunità internazionale è destinata a organizzarsi”. “In questa sede – nel Parlamento – onorevoli rappresentanti, risiede la libertà di un popolo”, ha proseguito: “Quella libertà che questa Camera ha coraggiosamente difeso – insieme alle altre istituzioni dello Stato – di fronte alle minacce che le furono portate quaranta anni or sono”.