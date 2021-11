Papa Francesco: udienza, “quando si perde il pane si perde la dignità”. “Vicinanza” ai lavoratori di Borgo Valbelluna

foto SIR/Marco Calvarese

“Quando si perde il pane si perde la dignità”. A lanciare il grido d’allarme è stato il Papa, al termine dell’udienza di oggi, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana. “Dobbiamo pregare tanto per questa gente”, l’appello di Francesco, che si è rivolto ai lavoratori di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, e a tutti “i lavoratori preoccupati per il loro orizzonte lavorativo”. Esprimendo inoltre “vicinanza”, oltre che ai lavoratori, ai “vescovi e parroci del territorio”, il Papa ha lanciato “un accorato appello affinché in questa situazione e in altre simili non prevalga la logica del conflitto, ma quella della condivisione equa e solidale”. “Al centro della questione lavorativa va sempre posta la persona e la sua dignità”, ha ribadito il Santo Padre: “Quando si perde il pane si perde la dignità. Dobbiamo pregare tanto per questa gente”.