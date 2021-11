Diocesi: Caritas Terni-Narni-Amelia, più servizi per andare incontro ai bisogni delle famiglie

L’Emporio della solidarietà di via Vollusiano a Terni è sempre più vicino e al servizio delle famiglie bisognose, disabili e disoccupati del territorio della diocesi di Terni-Narni-Amelia, che si trovano in situazione di disagio economico e di emarginazione sociale. Un’opera segno della Caritas – associazione San Martino Impresa sociale resa possibile anche grazie al contributo 72.000 euro elargito dalla Fondazione Carit per il 2020 per il progetto “4A Emporio della solidarietà: Ascolto Assistenza Aiuti Alimentari”. L’aumento dei beneficiari inseriti nell’Emporio della solidarietà – informa la diocesi – ha registrato una crescita del 233% nel periodo gennaio-aprile 2020. In questi quattro mesi sono stati inseriti 370 nuclei familiari, incremento dovuto anche agli effetti socio-economici del Covid-19. Il progetto si propone di dare supporto alle famiglie che si rivolgono ai Centri di Ascolto delle Caritas parrocchiali e a quello della Caritas diocesane, con i quali avviano un percorso di “presa in carico” al fine di migliorare la loro contingente situazione economica. Il progetto si compone di tre parti: soddisfazione dello stato di bisogno, attraverso una tessera elettronica che permetterà all’utente di effettuare la spesa di generi di prima necessità (alimentare e non); presa in carico e stesura di un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, volto al superamento della condizione di povertà; messa a disposizione di un Hub digitale gratuito per accesso ai servizi. È previsto il supporto di un’assistente sociale e di un operatore di mediazione al lavoro, nonché la messa a disposizione di un Hub digitale predisposto ad erogare servizi on line, come ad esempio l’attivazione dello Spid, aprire una casella di posta elettronica certificata.