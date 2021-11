Giovedì 18 novembre ricorre la prima giornata di preghiera per le vittime di abusi. A Piacenza, nel duomo, alle 20.45, il vescovo mons. Adriano Cevolotto presiederà una veglia di preghiera. Preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi ma anche per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.