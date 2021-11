Commercio estero: Istat, a settembre giù sia l’import (-1,7%) sia l’export (-1,3%) rispetto ad agosto. Saldo commerciale a +2.454 milioni

A settembre 2021 si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (-1,7%) che per le esportazioni (-1,3%). La diminuzione su base mensile dell’export è dovuta al calo delle vendite sia verso l’area Ue (-1,5%) sia verso i mercati extra Ue (-1,0%). Lo rende noto oggi l’Istat, diffondendo i dati di “Commercio con l’estero e prezzi all’import” relativi a settembre 2021.

“Dopo tre mesi di crescita, a settembre 2021 l’export registra una flessione su base mensile”, spiega l’Istat, aggiungendo che “nel complesso del terzo trimestre, la dinamica congiunturale si mantiene positiva. Su base annua, la crescita dell’export interessa tutti i settori a eccezione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto”. “Anche la forte crescita tendenziale dell’import – viene precisato – è diffusa a tutti i settori a esclusione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto”.

Dai dati diffusi emerge che nel terzo trimestre 2021, rispetto al precedente, l’export cresce del 2,8%, l’import del 5,5%.

A settembre 2021, l’export cresce su base annua del 10,3%, per effetto dell’aumento delle vendite sia verso l’area Ue (+15,0%), sia verso i mercati extra Ue (+5,2%). L’import registra un incremento tendenziale più marcato (+22,5%), che interessa sia l’area Ue (+15,7%) sia, in misura molto più ampia, l’area extra Ue (+32,5%).

Su base annua, i Paesi che contribuiscono in misura maggiore all’incremento dell’export nazionale sono Germania (con un aumento del 12,5%), Spagna (+21,4%), Belgio (+27,5%) e Francia (+8,8%). Risulta in diminuzione l’export verso Svizzera (-10,4%), Stati Uniti (-2,3%), Giappone (-8,9%) e Regno Unito (-1,7%).

La stima del saldo commerciale a settembre 2021 è pari a +2.454 milioni di euro (era +6.039 a settembre 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +5.956 milioni (era +7.707 a settembre dello scorso anno).

A settembre 2021 i prezzi all’importazione crescono dello 0,8% su base mensile e del 12,3% su base annua.