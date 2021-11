Maltempo: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “stiamo accumulando un debito con il pianeta che sarà riscosso con grandi interessi per ristabilire un equilibrio”

“Vorrei arrivasse, specialmente ai cittadini di Cerchiara e Villapiana, la mia preghiera più sincera affinché possano ristabilirsi presto il sereno e la normalità senza danni ingenti a persone o cose”. È il messaggio che mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, ha rivolto alle popolazioni che, a causa delle avverse condizioni metereologiche, stanno subendo “diversi gravi disagi in molti comuni della nostra diocesi”. Per mons. Savino “il verificarsi di questi insoliti fenomeni atmosferici ci ricorda che stiamo continuando ad accumulare un debito con il pianeta che verrà riscosso con grandi interessi nel disperato tentativo di ristabilire un equilibrio”. Il presule cassanese evidenzia che “a subirne le conseguenze siamo noi stessi” e questo “implica un imperativo categorico ultimo: l’impegno di tutti ad avere cura di ciò che ci sta intorno”. “Adesso – ha proseguito il vescovo – è il tempo della responsabilità. A Dio noi possiamo, da buoni cristiani, affidare le nostre suppliche che siano la carezza per i nostri fratelli ora in difficoltà”.