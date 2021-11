Svizzera: dal 22 al 26 novembre visita ad limina dei vescovi. All’udienza con Papa Francesco si parlerà di Sinodo e questione delle donne

Da domenica prossima i membri della Conferenza episcopale svizzera (Ces) si recheranno a Roma per la visita ad limina e venerdì 26 novembre saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco. Lo rende noto la Conferenza episcopale svizzera in un comunicato. “I vescovi – si legge nella nota – si confronteranno con il Papa sulle loro esperienze nella preparazione del prossimo Sinodo dei vescovi e affronteranno la questione delle donne”. “Il Papa – dice mons. Felix Gmür, presidente dei vescovi svizzeri – è certamente molto in ascolto. Attendiamo con gioia questo incontro nella prospettiva di ricevere una spinta spirituale, un incoraggiamento. Penso che sarà un incontro appassionante”. Oltre alla visita a Papa Francesco, le celebrazioni eucaristiche nella basilica di San Pietro, nella basilica lateranense e nella basilica di Santa Maria Maggiore, dal 22 al 27 novembre sono previsti più di 20 incontri con Congregazioni, Consigli, Dicasteri e la Segreteria di Stato della Santa Sede. Previsto anche un incontro con la Guardia Svizzera Pontificia e l’ambasciatore di Svizzera presso la Santa Sede, Denis Knobel. Subito dopo la sua visita ad limina, a Roma e in forma abbreviata, il 29 novembre si svolgerà l’assemblea plenaria dei vescovi. Lo stesso giorno è prevista una conferenza stampa di chiusura alle 18 presso la sede di la Guardia Svizzera Pontificia.