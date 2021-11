Diocesi: Ravenna, domani in Seminario veglia di preghiera per le vittime degli abusi

Domani, giovedì 18 novembre, si celebra a livello nazionale la prima Giornata di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Un appuntamento istituito l’anno scorso dalla Cei e promosso dal Servizio nazionale per la tutela dei minori, presieduto dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sui minori. In tutt’Italia si terranno momenti di preghiera per le vittime degli abusi e occasioni di riflessione per la presa di coscienza della necessità di prevenire e garantire ambienti ecclesiali sicuri per la formazione umana e spirituale dei più piccoli. Saranno questi gli obiettivi della veglia di preghiera in programma domani, nella cappella del Seminario arcivescovile, alle 19.

Un luogo significativo quello scelto dal Servizio diocesano per la tutela dei minori, guidato da Annalisa Marinoni, che parla di una prevenzione e formazione indirizzata a vari ambiti e orientata al rispetto dei più piccoli e vulnerabili.

Durante la preghiera si pregherà per le vittime, per le famiglie, per chi ha responsabilità pastorali. Si potrà seguire la veglia anche sulla pagina Facebook @Risveglio Duemila.