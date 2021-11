Economia: Banca d’Italia, migliorano le attese delle famiglie sulle prospettive. Ancora cautela sulla spesa

Rispetto alla scorsa primavera “le attese delle famiglie sulla situazione economica dell’Italia sono nel complesso migliorate, grazie alle valutazioni sui progressi della campagna vaccinale e sulle prospettive più incoraggianti del quadro epidemiologico” anche se “permane ancora cautela nelle prospettive di spesa, soprattutto tra i nuclei meno abbienti”. È quanto emerge dalla sesta edizione dell’Indagine straordinaria sulle famiglie italiane (Isf) condotta dalla Banca d’Italia tra fine agosto e inizio settembre su un campione di oltre 2.000 nuclei familiari.

“Il saldo tra le attese di miglioramento e peggioramento della situazione economica generale e del mercato del lavoro nei successivi dodici mesi è divenuto positivo per la prima volta dall’avvio delle rilevazioni nella primavera del 2020”, si legge nella nota: “La percentuale di famiglie che prefigura un peggioramento del quadro generale e del mercato del lavoro è diminuita di oltre 10 punti percentuali, portandosi al 27 e al 31 per cento rispettivamente; sono le quote più basse dall’inizio dell’indagine”. Dai risultati emerge che le attese sul reddito familiare restano sostanzialmente stabili rispetto alla scorsa primavera: “Le valutazioni – viene spiegato – sono progressivamente migliorate durante l’anno per i nuclei con capofamiglia lavoratore autonomo, che erano stati maggiormente colpiti nelle fasi più acute della pandemia: il saldo tra aspettative di aumento e diminuzione del reddito familiare è aumentato di 7 punti percentuali rispetto ad aprile, portandosi per la prima volta dallo scorso autunno in linea con la media della popolazione”.