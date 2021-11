Papa Francesco: udienza, “dovere imprescindibile proteggere e rispettare i ragazzi in famiglia, in parrocchia, nella scuola e negli ambienti sportivi”

foto SIR/Marco Calvarese

“Domani in Italia si celebra la prima Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, promossa dalla Conferenza episcopale”. Lo ha ricordato il Papa nell’udienza di oggi, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana. Francesco ha definito la Giornata “un’occasione di riflessione, di sensibilizzazione e di preghiera per sostenere cammini di recupero umano e spirituale delle vittime”. “È dovere imprescindibile di quanti hanno responsabilità educative in famiglia, in parrocchia, nella scuola e negli ambienti sportivi – ha proseguito il Papa – proteggere e rispettare gli adolescenti e i ragazzi loro affidati, perché proprio in quei posti la maggioranza di queste situazioni succede”.