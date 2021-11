Coronavirus Covid-19: Cagliari, stasera l’Ufficio diocesano di pastorale della salute promuove un incontro sui vaccini

“Questione vaccino. Preoccupazione o speranza?” è il titolo della conferenza promossa dall’Ufficio di pastorale della salute della diocesi di Cagliari, diretto da mons. Marcello Contu. L’evento è fissato per stasera, alle ore 19, presso la Sala Teatro Doglio. Interverranno Licinio Contu, professore di genetica, bioinformatica e genetica medica all’Università di Cagliari, presidente regionale di Admo; Giovanni Coinu, professore di diritto costituzionale all’Università di Cagliari e di diritto sanitario al corso di scienze infermieristiche; Maria Pina Barca, specialista in allergologia e Immunologia clinica presso il Policlinico universitario “Duilio Casula” di Monserrato; don Paolo Sanna, docente di Bioetica alla Facoltà teologica della Sardegna e all’Istituto superiore di scienze religiose di Cagliari. Modera l’incontro Paolo Matta, giornalista del gruppo “Unione Sarda”.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali social della diocesi di Cagliari.