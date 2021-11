Diocesi: Palermo, l’itinerario de “Il Vangelo e la strada” di mons. Lorefice continua a Brancaccio

Nuovo itinerario de “Il Vangelo e la strada, un viaggio tra le città invisibili”, libro – e non solo –, di mons. Corrado Lorefice, Anna Staropoli, don Vito Impellizzeri (Edizioni San Paolo), a Brancaccio, Conte Federico, Sperone. L’appuntamento è per giovedì 18 ottobre, alle 17.30, a San Giuseppe artigiano, al Cortile deposito locomotive, per incontrare i residenti; alle 18.15 nella parrocchia di San Gaetano a Brancaccio, dove si terrà l’incontro di riflessione.

Il libro che sta segnando l’itinerario di un cammino, a piedi, tra le periferie della città di Palermo, continua a rivelarsi un’occasione per vivere un percorso di discernimento comunitario e sinodale tra le strade e la gente della città, a partire dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. Dopo il quartiere di Danisinni, domani saranno i quartieri della periferia orientale di Palermo a ospitare l’arcivescovo mons. Corrado Lorefice, che inconterà e ascolterà i residenti di Brancaccio, Conte Federico e Sperone.

La seconda tappa di questo cammino, a piedi per la città, sarà condivisa con: Antonella Di Bartolo, preside della scuola Pertini-Sperone con la testimonianza di una famiglia della scuola; don Cristian Nuccio, parroco di Maria Ss. Delle Grazie a Conte Federico; Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro; Valentina Casella, del Gruppo Giovani I Care della parrocchia di San Gaetano; don Sergio Ciresi, vicedirettore della Caritas di Palermo; don Maurizio Francoforte, parroco di San Gaetano a Brancaccio. L’ultimo momento è la riflessione degli autori, a partire dall’ascolto della comunità e dai contenuti del libro. Interverranno: don Vito Impellizzeri, Anna Staropoli, mons. Corrado Lorefice che concluderà l’incontro, nella parrocchia di San Gaetano a Brancaccio, che si svolgerà in osservanza delle norme anti-Covid.