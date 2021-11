Abusi sui minori: Telefono azzurro, domani a Roma un convegno internazionale su “il diritto di fidarsi”

“Elaborare azioni concrete, linee guida e protocolli, per la tutela di bambini e adolescenti”. Questo l’obiettivo del convegno internazionale “Il diritto di fidarsi. La sfida di rendere sicuro il rapporto di bambini e adolescenti con gli adulti di fiducia”, organizzato da Telefono Azzurro e in programma domani a Roma presso la sede Abi (Scuderia di Palazzo Altieri – Via Santo Stefano del Cacco, 1), nell’ambito della Giornata europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (“Making the circle of trust truly safe for children” è il focus dell’edizione di quest’anno). I lavori della Conferenza, che potranno essere seguiti anche in diretta streaming, si concentreranno sul tema degli abusi sessuali su bambini e ragazzi da parte di adulti di fiducia (caregiver, genitori, insegnanti, professionisti dello sport, operatori religiosi, personale sanitario), con un focus trasversale anche sull’ambiente digitale, e si svilupperanno in due sessioni. Nel corso della prima, in programma dalle ore 9 alle 13, saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, della società civile ed esponenti del mondo accademico italiano. Nella seconda, invece, dalle ore 15 alle 18 (in lingua inglese), si confronteranno i rappresentanti del mondo accademico e delle organizzazioni della società civile europea ed internazionale. I lavori della prima sessione, moderati dalla giornalista di Tv2000 Letizia Davoli, si apriranno con i saluti istituzionali di Giovanni Sabatini (direttore generale Abi), Patrizio Bianchi (ministro dell’Istruzione), Ivan Scalfarotto, (sottosegretario Ministero dell’Interno), Paolo Siani (vicepresidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza), card. Pietro Parolin (segretario di Stato della Santa Sede). Sarà poi Ernesto Caffo (presidente Fondazione Sos il Telefono Azzurro onlus e membro della Commissione Pontificia) ad avviare gli interventi. A seguire: Maud de Boer-Buquicchio, Tiziana Zannini, Alessandro Lombardo, Giovanni Martucci, mons. Charles J. Scicluna, padre Hans Zollner, Vincenzo Pacillo, Astrid Kaptijn, Claudia Giampietro, Elena Bonetti. La seconda sessione, moderata da Gioia Scappucci, prevederà l’intervento, tra gli altri, del card. Sean Patrick O’Malley, presidente della Commissione per la tutela dei minori.