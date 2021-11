Cultura: protocollo d’intesa Senato-Rai. Casellati, “appuntamenti e iniziative di Palazzo Madama continueranno a entrare nelle case degli italiani”

“Appuntamenti e iniziative culturali di Palazzo Madama continueranno a entrare nelle case degli italiani grazie al rinnovo del protocollo d’intesa con la Rai”. Lo dichiara il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo la firma dell’accordo con l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. “Palazzo Madama è la casa della cultura – aggiunge la second carica dello Stato – e insieme alla Rai proseguirà nel suo impegno per promuovere e valorizzare le eccellenze italiane attraverso gli eventi di ‘Senato & Cultura’, che spaziano dall’arte alla musica, dal teatro al cinema e alla danza, dalla valorizzazione delle identità territoriali alla premiazione del volontariato e della solidarietà. Un’alleanza, quella tra Senato e servizio pubblico radio-televisivo, che ha come primo obiettivo quello di avvicinare i cittadini alle istituzioni parlamentari”.