Giornalismo: mons. Lomanto (Siracusa) a Odg Sicilia, “porre un freno a un’informazione contaminata da false notizie”

“Papa Francesco ha detto che quello del giornalista non è un mestiere ma una missione. Io vi auguro che possiate continuare ad essere missionari in questa difficile terra di Sicilia”. Lo scrive l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, nella qualità di delegato per le Comunicazioni sociali della Cesi (Conferenza episcopale siciliana), formulando gli auguri di un buon lavoro al neo presidente del consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, e all’intero consiglio regionale. “I giornalisti oggi devono avere la pazienza di ascoltare, il coraggio per approfondire e la forza di raccontare. Sono certo il consiglio avrà la forza di tutelare i suoi iscritti, porre un freno ad un’informazione contaminata da false notizie, assicurare la libertà di stampa”.