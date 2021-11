Patologie prenatali: Fondazione il Cuore in una Goccia, domani a Caserta presentazione di un percorso assistenziale dedicato

Giovedì 18 novembre verrà presentato, presso l’aula magna dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, un progetto per la creazione di un percorso assistenziale integrato per gravidanze con patologie prenatali (Hospice perinatale) presso il medesimo istituto (ore 10.30). Il progetto è promosso dalla Fondazione il Cuore in una Goccia Ets, ente impegnato nell’assistenza alle famiglie che affrontano diagnosi prenatali patologiche ed è patrocinato dalla Fondazione Policlinico universitario “A. Gemelli” Irccs di Roma.

Obiettivo del progetto, che prende avvio dalla stipula di un accordo di collaborazione tra l’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e la Fondazione il Cuore in una Goccia, è definire un percorso integrato per l’offerta di assistenza medica specialistica perinatale (pre e post-natale) multidisciplinare e interdisciplinare, con affiancamento relazionale e solidale a pazienti/famiglie gravate da diagnosi prenatali di patologie fetali (Hospice perinatale) avvalendosi del supporto e dei servizi del Cuore in una Goccia.

Dopo i saluti istituzionali, a presentare il progetto saranno, fra gli altri, Luigi Cobellis (direttore Uoc Ostetricia e Ginecologia – Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta), e Giuseppe Noia (direttore Hospice perinatale – Centro cure palliative prenatali “Santa Madre Teresa di Calcutta” Policlinico Gemelli e presidente della Fondazione il Cuore in una Goccia).

Nel corso della conferenza stampa verrà evidenziata la significatività della progettualità in avvio, sia all’interno del nosocomio casertano, che in ambito regionale, ed illustrati gli elementi caratterizzanti il nuovo percorso assistenziale che si propone come nuovo approccio alla gestione delle gravidanze con patologie fetali. L’informativa sarà completata da un documento di dettaglio che verrà consegnato ai partecipanti.