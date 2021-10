Conferenza sul futuro dell’Europa: dai giovani duemila idee su cambiamenti climatici, valori Ue, multilinguismo, sicurezza internazionale

Arrivano dai giovani idee concrete per “rendere il riciclaggio di rifiuti più agevole nell’Ue, per rendere più efficace la cosiddetta procedura “dell’articolo 7 che protegge i valori Ue e per promuovere il multilinguismo attraverso la riforma dell’apprendimento delle lingue nelle scuole”. Per i giovani è anche necessario fare in modo che le aziende siano maggiormente responsabili del loro contributo al cambiamento climatico. Queste alcune delle duemila idee per il futuro dell’Europa che il processo di consultazione dei giovani ha raccolto a partire da maggio sulla piattaforma online youthideas.eu, parte integrante del processo della Conferenza sul futuro dell’Europa. Queste idee sono poi state discusse all’evento europeo della gioventù (Eye 2021) l’8 e il 9 ottobre: 160 eventi hanno coinvolto al Parlamento europeo di Strasburgo 5.000 giovani, mentre altri 5.000 vi hanno partecipato online. Le 20 idee più “condivise” saranno portate da due giovani rappresentanti alla sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa, che si terrà a Strasburgo il 22 e il 23 ottobre 2021. Particolarmente a cuore ai giovani sono le problematiche legate al cambiamento climatico, al Covid-19 e alla sicurezza internazionale. Il modello europeo che prediligono è quello federale.