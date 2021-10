Missioni: Aurora Balducchi, fidei donum bergamasca, racconta la “sua” Costa d’Avorio

Aurora Balducchi, di Stezzano, in provincia di Bergamo, ha 22 anni e il prossimo 15 ottobre riceverà il mandato missionario per la Bolivia, dove è inviata come laica fidei donum. Ad agosto del 2020 Aurora è stata un mese a Balaka, in Malawi, insieme con altri giovani del gruppo Spazio Circo e nell’estate del 2021 è partita per un’esperienza di missione breve in Costa d’Avorio a Agnibilékrou, tramite la sua diocesi. Il video che presentiamo, ideato per la campagna social della Fondazione Missio, racconta per immagini l’esperienza africana di Aurora in Costa d’Avorio, sintetizzando, spiegano da Missio, “un’idea di missione che comprende la gioia, la fatica, la scoperta, la creatività, la spiritualità”.