Diocesi: Andria, venerdì la Giornata per la custodia del Creato

Gli uffici di pastorale sociale, del lavoro e della salvaguardia del creato; per pastorale della salute; per l’ecumenismo e dialogo interreligioso e Caritas diocesana della diocesi di Andria promuovono la Giornata diocesana per la custodia del Creato. L’appuntamento è venerdì 15 ottobre, alle ore 19,30, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, ad Andria.

La Giornata, che avrà come tema: “Una transizione giusta. Transizione ecologica e inclusione sociale”, ha lo scopo di promuovere l’attenzione sui temi legati alla nostra Casa comune, nella prospettiva di una ecologia integrale propria della Laudato si’ di Papa Francesco.

I saluti iniziali sono affidati a mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, e l’introduzione a don Michele Pace, Direttore Ufficio diocesano per la salvaguardia del creato. Seguiranno l’intervento di Massimo Acanfora, giornalista di Altreconomia, la testimonianza di suor Kathia Di Serio, la preghiera ecumenica guidata da un rappresentante della Chiesa Ortodossa-Romena.