Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi celebra messa a Sperticano per prima memoria liturgica del beato don Giovanni Fornasini

Domani, mercoledì 13 ottobre, alle ore 18.30 l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, celebrerà la messa nella chiesa di Sperticano (Marzabotto) in occasione della prima memoria liturgica del beato don Giovanni Fornasini. La parrocchia di Sperticano è quella che guidò come parroco per due anni, dal 27 settembre 1942, pochi mesi dopo l’ordinazione sacerdotale, al 13 ottobre 1944, giorno della sua uccisione per mano dei nazisti a San Martino di Caprara. Don Fornasini è stato beatificato domenica 26 settembre nella basilica di San Petronio durante la messa solenne presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, e concelebrata dal card. Zuppi e altri sacerdoti. La memoria liturgica del beato don Giovanni Fornasini ricorrerà ogni anno il 13 ottobre, giorno della sua morte.

Per la partecipazione alla messa non occorre la prenotazione. I posti all’interno della chiesa sono limitati e all’esterno sarà allestita una tensostruttura. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.

Info: www.chiesadibologna.it.