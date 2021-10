Diocesi: Acireale, finanziati i lavori di restauro della chiesa di Nunziata di Mascali

Finanziati con circa duecentomila euro i lavori di consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale “Santa Maria dell’Itria” a Nunziata di Mascali, nella diocesi di Acireale.

L’opera è stata finanziata per il 70% dalla Conferenza episcopale italiana con il contributo dell’8×mille alla Chiesa cattolica e il restante 30% dalla parrocchia, attraverso una raccolta fondi.

I lavori da eseguire sono stati autorizzati dal Comune di Mascali, dal Genio civile di Catania, dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania e dalla Curia della diocesi di Acireale.

Il vicario generale, mons. Giovanni Mammino, il direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi, don Angelo Milone, e il parroco, don Maurizio Guarrera, hanno consegnato nei locali della Curia i lavori alla ditta incaricata, il termine dei quali è previsto entro la fine del 2022. “L’intervento, tanto atteso dalla popolazione di Nunziata, fa comprendere quanto sia importante continuare ad utilizzare in piena sicurezza un edificio di culto, che serve ai fedeli per svolgere il servizio a favore di tutti – dice don Milone -. La struttura della chiesa, oltre ad una funzione strettamente religiosa, è di grande interesse per il valore sociale, educativo e culturale”.

Il parroco, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato e si adopereranno per realizzare questo progetto, afferma: “La nostra chiesa versa in uno stato di precarietà e necessita di ristrutturazioni urgenti. Bisogna intervenire per restituire l’antica bellezza alla chiesa”.