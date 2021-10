Legalità: Napoli, il 15 e il 16 ottobre l’assemblea nazionale della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II

“Prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura e solidarietà alle vittime: è tempo di osare”. È il tema al centro dell’assemblea della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II, che si terrà a Napoli il 15 e il 16 ottobre.

L’assemblea dei presidenti delle Fondazioni antiusura si riunirà venerdì 15 ottobre, alle ore 16, per approvare il rendiconto sociale 2020.

Sabato 16 ottobre, alle ore 9, nella chiesa dell’Immacolata al Gesù Nuovo, in piazza del Gesù Nuovo n. 2, mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, presiederà la celebrazione eucaristica per i 25 anni della Consulta nazionale antiusura. Mons. Alberto D’Urso, presidente onorario della Consulta nazionale antiusura, e Amedeo Scaramella, presidente onorario della Fondazione San Giuseppe Moscati, ricorderanno padre Massimo Rastrelli.

Alle ore 10 seguirà il convegno presso il complesso monumentale di Santa Chiara-Sala Maria Cristina. Apriranno i lavori Giustino Trincia, segretario della Consulta nazionale antiusura, mons. Domenico Battaglia, arcivescovo Metropolita di Napoli, Lavinia Monti, dirigente dell’Ufficio III della direzione V del Dipartimento del Tesoro-Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Umberto Scarano, presidente della Fondazione antiusura San Giuseppe Moscati di Napoli. Interverranno Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, su “Lo scenario: il contrasto alla criminalità organizzata per la prevenzione e la lotta all’usura”; Maurizio Fiasco, sociologo, su “Lo scenario: famiglie a rischio di esclusione e imprese vulnerabili per effetto della pandemia. Che fare?”; Antonella Sciarrone Alibrandi, pro-rettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, su “Le proposte della Consulta nazionale antiusura per la modifica del Fondo di solidarietà delle vittime dell’usura e del Fondo di prevenzione (artt. 14 e 15 delle Legge n. 108/1996)”; il prefetto Giovanna Cagliostro, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, su “Il rinnovato impegno dello Stato per il contrasto all’usura e a fianco delle vittime e delle associazioni e delle Fondazioni antiusura”.

Le conclusioni e la chiusura dei lavori saranno affidate a Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura “San Giovanni Paolo II.

Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione “San Giuseppe Moscati”.