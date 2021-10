El Salvador: Conferenza episcopale, “provvidenziale che a gennaio potremo venerare quattro nuovi beati”

La Chiesa dell’El Salvador si prepara alla beatificazione dei suoi quattro nuovi martiri. La Conferenza episcopale (Cedes), in un messaggio firmato da tutti i suoi vescovi, ha fornito nuovi dettagli sul rito che riguarderà padre Rutilio Grande, padre Cosma Spessotto (religioso francescano italiano, nativo di Tarzo, in provincia di Treviso) e i due laici Manuel Solórzano e Nelson Rutilio Lemus, annunciato per il 22 gennaio 2022, nella capitale San Salvador.

La cerimonia di beatificazione si terrà nella piazza intitolata al Divino Salvador, luogo emblematico, perché “lì dove ogni anno il popolo salvadoregno rende omaggio”, appunto, al Divino Salvatore. E proprio in quella piazza, “la domenica delle Palme 1980, una folla immensa espresse il suo amore e la sua gratitudine al nostro santo Oscar Arnulfo Romero, in un’indimenticabile messa funebre incompiuta e, purtroppo, segnata dalla violenza”.

Scrivono ancora i vescovi salvadoregni: “Ci sembra provvidenziale che a gennaio possiamo venerare un gesuita salvadoregno, un francescano italiano e due laici della nostra città, un giovane e un anziano, che hanno in comune l’aver versato il loro sangue per Cristo in mezzo al frastuono della guerra”.

La Cedes invita il popolo di Dio a prepararsi spiritualmente a tale evento e annuncia che presto metterà a disposizione materiali per aiutare tale cammino.