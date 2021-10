Diocesi: San Miniato, giovedì sera incontro con Nembrini su “La paternità di san Giuseppe nella famiglia di oggi”

“La paternità di san Giuseppe nella famiglia di oggi”. Questo il tema dell’iniziativa promossa dalla diocesi di San Miniato per la serata di giovedì 14 ottobre. Alle 19, nella chiesa dei Santi Martino e Stefano in San Miniato Basso, il vescovo diocesano Andrea Migliavacca presiederà la celebrazione eucaristica. Dalle 21.15, poi, incontro di preghiera e riflessione con Franco Nembrini, saggista e volto noto della tv, che parlerà della figura di san Giuseppe come modello e emblema di paternità.

L’evento, realizzato con il contributo dell’8×1000 destinato alla Chiesa cattolica, è organizzato dall’Ufficio per la Pastorale familiare diocesana.