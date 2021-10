Diocesi: Grosseto e Pitigliano, domani la lectio magistralis di padre Benanti per l’apertura dell’anno pastorale della scuola di formazione teologica

La lectio magistralis di padre Paolo Benanti, docente di Teologia morale e Bioetica alla Pontifica Università Gregoriana, aprirà ufficialmente l’anno pastorale della scuola interdiocesana di formazione teologica “don Maurilio Carrucola”, che vede già le diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello collaborare da alcuni anni.

“Teoria del cambio d’epoca. Persona, famiglia, società” è il titolo della lectio che padre Benanti terrà mercoledì 13 ottobre in due momenti: alle ore 18 a Grosseto nella sala San Paolo del Seminario vescovile; alle ore 21 nell’oratorio di Sant’Antonio ad Orbetello.

I corsi della scuola interdiocesana, sospesi per un anno a causa della pandemia, sono ripresi il 4 ottobre a Orbetello e il 5 a Grosseto con il corso teologico, curato da don Sandro Lusini, e proseguiranno sino alla fine di marzo, prevedendo lezioni sia nel capoluogo maremmano che nella cittadina lagunare, così da facilitare il più possibile la partecipazione. Il calendario dei corsi può essere visionato nei siti delle rispettive diocesi o nelle locandine distribuite nelle parrocchie.

“Già attraverso la scuola interdiocesana di formazione teologica – sottolineano don Sandro Lusini e don Fabio Bertelli, referenti, rispettivamente, per la diocesi di Pitigliano e per quella di Grosseto – le nostre due realtà ecclesiali, unite nella persona dell’unico Vescovo, vogliono offrire un segnale concreto di un servizio comune, che va ben oltre la collaborazione. Infatti, i corsi saranno tenuti in entrambi i territori da sacerdoti delle due diocesi senza distinzione di ‘appartenenza’. Invitiamo i laici a partecipare, perché c’è davvero bisogno di una formazione continua ed aggiornata”.