Cultura: Carpi, una mostra dedicata a Dante nel Museo diocesano

Si intitola “La gloria di colui che tutto move. La felicità nel Paradiso di Dante” la mostra allestita in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, da sabato 30 ottobre a domenica 14 novembre al Museo diocesano di Carpi. L’evento è promosso dalla diocesi e dal Museo diocesano in collaborazione con le associazioni culturali Gli Argonauti e Il Portico e prevede un viaggio attraverso la terza cantica del poeta, che esplora il concetto di felicità. “Il cammino di Dante nel Paradiso identifica la felicità nella vita stessa, come concetto umano oltre che come visione finale del percorso di ognuno di noi – si legge in una nota -. L’incontro con il divino diventa perciò un’esperienza terrena e quotidiana accessibile a tutti”.

L’esposizione, composta da 26 pannelli, accompagnerà il visitatore alla riscoperta della cantica dantesca non solo come opera letteraria di grande valore ma anche come itinerario spirituale. Il percorso vedrà dunque l’intersecarsi dell’aspetto narrativo (la rassegna dei personaggi più importanti e il commento di alcuni brani) con alcuni approfondimenti su temi cruciali per la spiritualità cristiana come quello della misericordia. La mostra verrà inaugurata sabato 30 ottobre alle 17.30 alla presenza delle Autorità e dei curatori e osserverà i seguenti orari di apertura: sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Nei giorni feriali la mostra sarà aperta solo su appuntamento per gruppi e scolaresche. L’ingresso è consentito con possesso di Green Pass, nel rispetto delle normative vigenti.