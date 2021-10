Caporalato: Caritas Foggia-Bovino, venerdì confronto sul progetto “Sipla Sud”

Un momento di confronto e di scambio sul progetto “Sipla Sud – La strada per la legalità”. Lo ha organizzato per venerdì 15 ottobre la Fondazione Fasano-Potenza Onlus, braccio operativo della Caritas diocesana di Foggia-Bovino. Sul progetto, che ha come obiettivo la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel lavoro agricolo, si confronteranno – a partire dalle 17, presso il Teatro cinema “Mons. Farina” di Foggia – mons. Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia-Bovino, Paolo Sirna, questore di Foggia, Giuseppina Di Girolamo, direttrice della Caritas diocesana, Stefano Campese, avvocato specializzato in dritto dell’immigrazione, Daniela Rita Marasco, medico dell’ azienda ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti di Foggia, oltre che i coordinatori nazionali e gli operatori di “Sipla”.