Instagram: Gesuiti, la vita di sant’Ignazio raccontata in 8 tappe

Un percorso in 8 tappe per raccontare attraverso il canale Instagram ai giovani i momenti principali della vita di Ignazio. Dalla ferita alla maturità, passando per la scoperta e la volontà. Un progetto del Centro nazionale apostolato giovanile per l’Anno Ignaziano. “Da un lato, si è cercato di raccontare gli avvenimenti più significativi della vita del Santo e, dall’altro, si è cercato di mostrare quanto possa essere attuale e contemporaneo il suo pensiero”, spiega il direttore p. Andrea Picciau.

Nel progetto sono state coinvolte molte persone, laiche e religiose, per poter approfondire l’argomento a partire da diverse prospettive e sensibilità. Ogni mese sull’account Gesuitiegiovani la parola chiave viene approfondita con 6 diversi post. Nel primo sono i giovani a restituire esperienze e racconti sul tema proposto. A seguire, il momento della vita di Ignazio viene fissato e condiviso attraverso una tavola, realizzata appositamente. Sono quindi i giovani gesuiti in formazione a rispondere a delle domande in modi diversi e dinamici. Una quarta rubrica vede p. Jean Paul Hernandez spiegare le tappe più importanti della vita del Santo attraverso video girati presso le “camerette” del Gesù di Roma. Ancora alcuni padri gesuiti immaginano cosa direbbe sant’Ignazio ai giovani oggi su diverse tematiche – dalla la politica, all’educazione ai social. Infine, alcuni religiosi e religiose cercheranno di introdurre alla preghiera spiegando le dimensioni fondamentali del metodo ignaziano.

I diversi contributi video, anticipati su Instagram, sono disponibili in versione integrale sul canale YouTube “Gesuiti e giovani”. “In questo anno in cui la Compagnia celebra sant’Ignazio e la sua conversione – sottolinea p. Picciau -. Questo percorso si propone di accompagnare i giovani alla scoperta della sua spiritualità e della sua vita per scoprire la profonda ricchezza che ci ha lasciato”.