Giornata mondiale alimentazione: Fao, “trasformare i sistemi alimentari”. Anche un messaggio del Papa alle celebrazioni

Papa Francesco invierà un messaggio speciale alle celebrazioni che si svolgeranno il 15 ottobre a Roma e on line, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione 2021 che ricorre il 16 ottobre. Interverranno il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, assieme ai capi delle altre agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma, Gilbert F. Houngbo, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), e David M. Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam). Invieranno un messaggio anche il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione di quest’anno è accelerare la trasformazione verso sistemi agroalimentari “più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili per una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno”. “Celebrare la Giornata mondiale dell’alimentazione non è mai stato così importante come quest’anno – scrive la Fao -. Più di 3 miliardi di persone – quasi il 40% della popolazione mondiale – non può permettersi un’alimentazione sana. Ancor più urgente appare il bisogno di cambiare il nostro modo di produrre e consumare il cibo e di creare sistemi alimentari più resilienti, inclusivi e robusti, capaci di fare la differenza nella vita delle persone e a livello di mezzi di sussistenza”. Klaus Schwab, presidente esecutivo del Forum economico mondiale, terrà inoltre una lectio magistralis online. Tutti possono partecipare alle celebrazioni. In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione si terranno eventi in 150 Paesi di tutto il mondo.