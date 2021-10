Diocesi: Ac Roma, sabato 16 ottobre “#Wordcafè”, uno spazio di confronto sui temi di oggi con i giovani adulti

“#Wordcafè – La parola agli adulti giovani”. Tavoli tematici, animati da un moderatore, per confrontarsi in piccoli gruppi: è la proposta per gli adulti giovani di Azione Cattolica (e non solo) pensata dall’équipe diocesana del settore adulti di Roma. L’appuntamento è per sabato 16 ottobre, dalle 17.30 alle 20.30, nel teatro della parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria (in via Magliano Sabina, a Roma, nel Quartiere Trieste-Salario).

Sei gli ambiti tematici scelti tra quelli che maggiormente coinvolgono la vita delle persone nella fascia d’età tra i 30 e i 40 anni. Si spazia dall’impegno politico e sociale (“La vita è per sé o per gli altri? Come tenere insieme dimensione privata e pubblica?”, con Rita Visini, già assessore regionale alle politiche sociali e delegata regionale Ac), all’ambiente (“Come coinvolgersi nell’impegno a migliorare il creato?”, con Cecilia Dall’Oglio, direttrice associata programmi europei Movimento Laudato si’, e Antonella Amico, animatrice Laudato si’ e Masci Roma 6) e al lavoro (“Un mondo difficile, tra precarietà, resilienza e ricerca della professionalità”, con Luigi Morva, ceo di Brand Builder, società di consulenza aziendale). Non può mancare la tematica della famiglia (“Come barcamenarsi tra affetti, lavoro e organizzazione delle giornate? Alla ricerca di un equilibrio…”, con Fabio Spinelli e Monica Panizzoli, insegnanti e genitori) così come quella del servizio nella Chiesa (Q”uali sintesi tra fede e vita?”, con Stefano Padoan, presidente diocesano Ac Frascati) e della necessità di spiritualità e formazione (“Come aprirsi a nuovi modelli. A distanza o in presenza? Insieme o con autoformazione?”, con don Massimo De Propris, parroco di S. Giuliano Martire, Roma). I lavori saranno presentati e coordinati da Gennaro Ferrara, giornalista di Tv2000.

I partecipanti, divisi tra i 6 tavoli proposti, discutono i diversi temi per sessioni consecutive, scrivendo sulle tovaglie la sintesi che emerge dal confronto. A intervalli regolari di 20-25 minuti, i partecipanti ruotano da un tavolo all’altro, costituendo così nuovi gruppi. Al termine un momento di sintesi assembleare. Il tutto accompagnato da musica e un aperitivo per celebrare l’occasione di confrontarsi finalmente in presenza.

“Abbiamo preso spunto da un metodo di confronto ormai diffuso in ambito lavorativo – affermano i vice presidenti del settore adulti dell’Azione cattolica di Roma, Nunzia Mattiello e Gian Carlo Olcuire – per invitare gli adulti giovani dell’Ac e delle parrocchie a prendere la parola sui temi che più stanno loro a cuore. Non sempre è facile districarsi nei ritmi frenetici della vita di ogni giorno, ma è necessario che non venga meno, nella Chiesa e nella società, l’apporto creativo e prospettico di quanti sono nella stagione in cui maturano gli impegni più importanti. L’auspicio è che da questo appuntamento emergano nuove proposte di cammino per l’Ac e per la Chiesa diocesana”.