Innovazione: ad “Ama Aquilone” il premio Smau 2021

È stato consegnato nei giorni scorsi ad “Ama Aquilone cooperativa sociale onlus”, con sede a Castel di Lama (Ap), nelle Marche, il premio Innovazione Smau 2021, riconoscimento riservato alle imprese e agli enti più innovativi del territorio. A ricevere l’attestato Francesco Cicchi, fondatore e presidente della cooperativa marchigiana, all’interno del live show dedicato a “Innovazione e imprese: il ruolo dei territori”. Innovare: questo l’obiettivo delle imprese e delle amministrazioni protagoniste del premio stesso, dedicato a realtà di diversi settori, dall’agrifood al manifatturiero, dal chimico alla moda, fino alle amministrazioni e agli enti locali. Nel segno del rinnovamento del modello organizzativo, trasformazione digitale o open innovation, sono oltre 50 le eccellenze italiane che hanno presentano i loro progetti alla principale fiera della tecnologia e dell’innovazione in Italia. Smau costituisce infatti la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi produttivi sui temi dell’innovazione. Quest’anno accanto a realtà del calibro di Olivetti, Tetra Pak, Ferrovie dello Stato, Airc, Cantine Ferrari, Eni e tante altre ancora si posiziona, con il suo sistema digitale Gisss, “Ama Aquilone”, “informatizzata” da oltre quarant’anni e da sempre impegnata sul fronte delle marginalità, della pace e dell’integrazione. Dal 2008, infatti, è stato avviato un processo di digitalizzazione, sfociato in un’articolata cartella socio-sanitaria che comprende tutte le informazioni su colloqui, test, definizione e monitoraggio obiettivi, terapie, interazione con gli ospiti, con lo scopo di ridurre le pratiche burocratiche e ottimizzare il più possibile la comunicazione. Prossimi step evolvere verso la cartella elettronica con valore legale, agevolare lo smart-working e alimentare il fascicolo sanitario elettronico.