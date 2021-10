Denatalità: De Palo (Forum), “assegno unico e riforma fiscale a misura di famiglia per far ripartire il Paese”

“Ringraziamo per l’attenzione che oggi il neo Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha dedicato al tema della natalità, parlando di ‘trappola demografica’ e necessità di ‘aiuti fiscali’ all’Accademia dei Lincei”: lo dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

“Gli daremmo un altro Nobel per aver richiamato un tema così determinante per rilanciare l’intero Paese. Servono coraggio e determinazione per invertire la rotta, invece, purtroppo in Italia non riusciamo a uscire da questa bolla e quando si fanno politiche per la natalità si tiene sempre il braccino corto. Prendiamo spunto da queste sollecitazioni per concretizzare il più possibile l’assegno unico, trovando le risorse necessarie nel Pnrr per far rilanciare la natalità e partendo da subito con una riforma fiscale che tenga conto della composizione familiare”, conclude De Palo.​