Diocesi: Padova, dialoghi e workshop per Missio Meeting Giovani 2021. Messa con p. Maccalli

“In prima persona plurale” è lo slogan di Missio Meeting Giovani 2021, promosso dall’Ufficio di Pastorale della Missione e dall’Ufficio di Pastorale dei Giovani della diocesi di Padova, in collaborazione con alcuni istituti religiosi e missionari, Medici con l’Africa Cuamm e l’Operazione Mato Grosso.

L’appuntamento è per domenica 17 ottobre, negli spazi della parrocchia di Salboro (Padova). Filo conduttore dell’incontro sarà l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Sarà una giornata per i giovani di confronto, con il desiderio di “disobbedire a un’esistenza a bassa intensità”, sognare e rendere reale “un’altra vita possibile”, accompagnati da alcuni ospiti: don Mattia Ferrari (con la sua esperienza fra i migranti del Mediterraneo), suor Lucia Corradin (elisabettina, per 18 anni in servizio al Caritas Baby Hospital di Betlemme), Giandonato Salvia (imprenditore missionario, membro del comitato organizzatore di The Economy of Francesco). Oltre al confronto con gli ospiti ci sarà, per i giovani partecipanti, la possibilità di approfondire alcuni temi in otto diversi workshop proposti nel pomeriggio, alla scoperta di spazi di vita, occasioni, esperienze per essere sempre più “fratelli tutti”, riconoscendo dignità a ogni persona e promuovendo il bene comune. Gli otto workshop saranno condotti da: Lorena Fornasier, psicoterapeuta e Gian Andrea Franchi, docente in pensione; Michele Silvestrin, attore, formatore e regista; Malankeba, percorso di autoformazione condivisa; alcuni giovani di The economy of Francesco; l’associazione Ponti sonori; l’Asa – Associazione solidarietà in azione Odv; i padri della Società missioni africane e le suore di Nostra Signora degli apostoli, oltre ai testimoni del mattino. La giornata inizia alle 9.15 con un programma che prevede il dialogo con alcuni testimoni speciali, intermezzi musicali con “Non c’è due – nell’universo” workshop nel pomeriggio e la conclusione con la celebrazione della messa alle 16.30, presieduta da padre Gigi Maccalli, della Società missioni africane.