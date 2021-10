Diocesi: Cosenza, celebrati oggi i cento anni dall’elevazione a Basilica Minore dell’antica chiesa paolana

“É un momento storico, con il quale apriamo un anno santo. Siamo protagonisti di un avvenimento ecclesiale e di un evento di grazia”. Lo ha detto il padre provinciale dell’ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, Francesco Maria Trebisonda, aprendo le celebrazioni giubilari a cento anni dall’elevazione a Basilica Minore dell’antica chiesa paolana. “Quanta grazia è fluita dalla nostra Basilica in questi cento anni e nel corso dei secoli”, ha detto il sacerdote, che ha definito la Basilica “un luogo nascosto e celebre, umile e alto”. “Nello scorrere del tempo, delle vicende e delle persone – ha proseguito il Provinciale – la casa di San Francesco rimane perché voluta da Dio come faro di luce per la città di Paola e la Calabria e per tutti coloro che il Signore invita a conversione”. Per padre Trebisonda “questo giorno è un approdo ma un punto di partenza importante, perché ora inizieranno a germogliare i frutti di tanti anni di celebrazioni giubilari in onore del patronato di San Francesco sulla gente di mare, sulla città e sulla Calabria”. Il Provinciale, rivolgendosi ai fedeli convenuti al Santuario, li ha esortati: “Aiutateci a rendere sempre più bella la casa di San Francesco, che è la casa di ogni calabrese, la casa – per dirla col motto del Santo – della Charitas”. Le celebrazioni sono proseguite con l’apertura della Porta Santa dell’anno giubilare e dalla celebrazione della Santa Messa. Per l’occasione Poste Italiane ha emesso un annullo filatelico.