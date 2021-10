Informazione: Giornale Radio Sociale, per i dieci anni tre webinar in diretta Facebook

Dieci anni di Giornale Radio Sociale. Un decennio a cavallo della storia di questo Paese che la testata radiofonica, edita dal Forum Terzo Settore, ha raccontato attraverso i notiziari, le dirette, gli speciali, gli approfondimenti, le rubriche e i podcast.

Il primo Grs porta la data del 4 novembre 2011 e per festeggiare questo decennio si terranno tre webinar in diretta Facebook il 14, 21 e 28 ottobre, dalle 18 alle 19. Poi il 5 novembre è in programma un convegno in presenza nella sede della Federazione nazionale della stampa. Il primo webinar del 14 ottobre ha come tema “Pandemia, tra crisi e opportunità: il ruolo del terzo settore” e sarà condotto dal redattore Economia Giuseppe Manzo. Interverranno il direttore del Grs Ivano Maiorella, il presidente di Fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo, la responsabile Consulta economia del Forum Terzo Settore, Eleonora Vanni, il giornalista di Libera informazione, Lorenzo Frigerio, e il segretario generale del Banco Alimentare, Marco Lucchini. È possibile seguire i webinar sulla pagina Facebook del Grs.