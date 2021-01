Slovacchia: Settimana nazionale del matrimonio (7-14 febbraio), al centro il tema della “sicurezza”, “un problema cruciale oggi”

(Bratislava) – Uno degli effetti collaterali della pandemia da Covid-19 è l’aumento della violenza domestica, come dimostrano varie statistiche. Per questo gli organizzatori della Settimana nazionale del matrimonio (Snm) in Slovacchia hanno deciso di attirare l’attenzione della gente e di sensibilizzarla su questo problema scegliendo la “Sicurezza nel matrimonio” come tema dell’edizione di quest’anno. La Snm, che si terrà dal 7 al febbraio, permetterà alle coppie non solo di esprimere più intensamente le attenzioni e l’affetto reciproci attraverso speciali gesti d’amore, ma anche di chiedere consigli agli esperti su come rafforzare il loro rapporto ed evitare i fattori che possono minacciarlo dall’interno. “La pandemia da Covid-19 è fonte di molte insicurezze e minacce a vari livelli e la sicurezza è diventata una questione cruciale per la maggior parte di noi”, spiega Vladimír Sochor, un organizzatore della Snm. Il logo della campagna di quest’anno è un salvagente. “Il matrimonio è come una crociera al nostro porto da sogno. Le acque non sono sempre calme e il salvagente simboleggia la speranza nelle situazioni in cui la nostra barca comincia ad affondare. Un buon matrimonio è un luogo sicuro grazie al quale possiamo affrontare con forza e coraggio le difficoltà e i problemi del mondo esterno. E dobbiamo lavorare su questa sensazione di sicurezza soprattutto ora che siamo praticamente rinchiusi all’interno delle quattro mura domestiche”, aggiungono gli organizzatori. Info: www.ntm.sk.