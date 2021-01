Giorno della Memoria: David (amb. Israele presso Santa Sede), un progetto per “alzare la voce contro l’antisemitismo, una piaga che sta crescendo ovunque”

Un progetto per “alzare la voce contro l’antisemitismo, una piaga che sta crescendo ovunque”. A lanciarlo oggi, Giorno della Memoria, in un video-messaggio pubblicato sui social, è Oren David, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. Una iniziativa che va a collocarsi nell’ambito del 55° anniversario della Dichiarazione Nostra Aetate, “con cui la Chiesa ha riconosciuto le sue radici ebraiche e condannato l’antisemitismo, aprendo la strada a nuove relazioni tra Ebraismo e Chiesa cattolica”. Si tratta di una campagna mediatica, #StopAntiSemitism, incentrata su una serie di video messaggi, con a tema la lotta all’antisemitismo, contributo di “associazioni, amici, docenti, diplomatici, operatori della comunicazione” e di altri ancora. La raccolta dei video da pubblicare parte oggi e arriverà fino all’8 aprile, Giornata dell’Olocausto in Israele.

From #January27 to April 8 #Holocaust Day in #Israel, in the framework of the 55th Anniversary of the Nostra Aetate Declaration and to raise awareness on the scourge of anti-Semitism, we are launching a campaign on our social media: #StopAntiSemitism

Listen to Amb. David's words pic.twitter.com/BX0XJtvdxf

— Israel in HolySee (@IsraelinHolySee) January 27, 2021