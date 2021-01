Giorno della Memoria: mons. Sorrentino (Assisi), “i giovani devono costruire il futuro mettendo da parte sentimenti di odio e intolleranza”

Mons. Domenico Sorrentino

“Noi siamo qui a rendere una testimonianza. Siamo eredi di una grande pagina di storia che è veramente ricca di tanti valori. Vorremmo consegnarla soprattutto a voi nuove generazioni perché il futuro è vostro, lo avete davanti. Il futuro è di tutti, ma voi in modo particolare lo dovete costruire mettendo da parte sentimenti di odio e intolleranza”. Lo ha detto il vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, oggi, nel Giorno della Memoria, durante il primo incontro in diretta streaming delle iniziative “Assisi e l’Umbria ricordano la Shoah”, rivolgendosi in particolare ai tanti studenti delle scuole primarie e secondarie collegati online.

L’incontro, moderato da Marina Rosati, responsabile del “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944”, si è aperto con la messa in onda del documentario sul “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944”, realizzato da Maria Vision.

Oggi pomeriggio, alle ore 16,30, ci sarà la presentazione del libro-racconto “Il Castelletto” scritto da una bambina ebrea, Mjriam Viterbi, rifugiata e salvata in Assisi negli anni della persecuzione nazista del 1943-1944, mentre domani, alla stessa ora, è in programma la testimonianza di Francesco Clerici dal titolo: “Io figlio di un rifugiato, nato in una clausura assisana”.

Tutti gli eventi si terranno in diretta streaming e saranno visibili sul sito e sui canali social (pagina Facebook e You Tube) della diocesi, la pagina Facebook del Museo della Memoria e del Comune di Assisi.