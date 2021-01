Coronavirus Covid-19: positivo il card. Hollerich (Comece), “sta condividendo le sofferenze dei tanti che stanno combattendo la malattia”

Il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea, è risultato positivo al Covid-19. Lo fa sapere la Comece su Twitter. “È in quarantena da diversi giorni. Le sue condizioni di salute sono stabili. Il cardinale sta affrontando questo calvario condividendo le sofferenze dei tanti che stanno combattendo la malattia e delle loro famiglie”.

Our President and Archbishop of @cathollu @cardinal_jch tested positive for #Covid19. He is in quarantine since several days. His health condition is stable. The Cardinal is facing this ordeal sharing in the sufferings of the many who are battling the disease and their families. pic.twitter.com/1xIF6L7YUz

