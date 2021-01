Comunicazione: WeCa, online tutorial su “Maria e la pace” con p. Cecchin

Pubblicato, stamani, il tutorial WeCa in collaborazione, come ogni ultimo mercoledì del mese, con la Pami-Pontificia Academia Mariana Internationalis. Il titolo del tutorial, “in onda” sul sito www.webcattolici.it, su www.facebook.com/webcattolici e su Youtube, è “Maria e la pace”. Introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, il tutorial è dedicato proprio al tema della pace visto attraverso la figura della Madre di Dio, definita “luogo della pace tra il cielo e la terra”. “Solo pronunciare il nome di Maria – dirà il presidente della Pami, padre Stefano Cecchin all’interno del tutorial – vuol dire invocare la pace. Pace è quando la mente e il cuore sono uniti in armonia e si sentono amati. Quando l’angelo saluta Maria la invita a gioire, ‘piena di grazia’, piena di amore. Maria in quel momento esulta perché si sente amata. È questa la migliore medicina, la medicina che guarisce tutte le malattie: sentirsi amati”.

La stessa Pontificia Academia Mariana Internationalis è impegnata nel campo della pace: “‘La via della pace’ è l’importante sentiero scientifico accademico che porta la Pontificia Accademia Mariana Internazionale ad affrontare un dialogo aperto di incontro e di collaborazione in una dinamica culturale – spiega il direttore dello sviluppo della Pami, Paolo Cancelli – . La cultura, nella sua complessità, diventa la prospettiva di riferimento di un dialogo propositivo e fecondo”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.