Giorno della Memoria: Natili Micheli (Cif), “oggi suoni forte e chiaro il grido ‘mai più’”

“È tornato il Giorno della memoria e nel farne memoria ricordiamo che mentre coloro che si credevano ‘giusti’ volgevano lo sguardo altrove, uomini e donne, in quanto semplicemente ebrei, figli di Israele venivano sterminati”. Lo afferma Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), in occasione del Giorno della Memoria. “Se è vero che ogni storia è storia di grazia e di peccato, di fedeltà e di infedeltà, in questa giornata dedicata alla memoria suoni forte e chiaro il grido ‘mai più’”, conclude Natili Micheli.