Giorno della memoria: Consiglio d’Europa, in una pagina on line il ricordo delle vittime dei campi di sterminio

Per celebrare la Giornata della memoria dell’Olocausto il 27 gennaio, i leader del Consiglio d’Europa e i rappresentanti delle vittime hanno reso omaggio ai milioni di persone che hanno perso la vita, molte delle quali in campi come Auschwitz-Birkenau, liberato il 27 gennaio 1945. La segretaria generale del CdE, Marija Pejčinović Burić, ha dichiarato: “Ogni anno cerchiamo, in questo giorno, parole che descrivano l’orrore dell’Olocausto. Ma non ne troviamo. Non possiamo cogliere la sofferenza e la perdita. La nostra responsabilità ora è garantire di non deludere chi ha perso la vita e chi è venuto dopo. Ricordare e agire per preservare la memoria, garantire dignità e creare società in cui le persone vivano nella sicurezza che ciascuno di noi merita”.

Il presidente dell’Assemblea parlamentare, Rik Daems, ha affermato: “Ciò che è accaduto tra le mura di Auschwitz-Birkenau, Treblinka e altri campi oppure sotto i proiettili delle Einsatzgruppen non riguarda solo le famiglie delle vittime o i lori discendenti. Riguarda tutti noi, poiché è un attacco e una violazione della dignità umana che è al centro dei diritti umani. La nostra Assemblea continuerà ad adoperarsi per combattere l’antisemitismo. In un momento in cui l’antisemitismo e gli attacchi contro la memoria dell’Olocausto, propagati da informazioni false e trasmessi dai social media, persistono in Europa e altrove, è quanto mai necessario mantenere vivo il ricordo dell’Olocausto”.

I messaggi video della Segretaria generale Burić e del Presidente Daems sono disponibili in una pagina specifica insieme alle dichiarazioni video di altre autorità e portavoce delle organizzazioni che rappresentano le vittime. Link: https://www.coe.int/en/web/antisemitic-anti-muslim-hatred-hate-crimes/international-day-of-commemoration-of-the-victims-of-the-holocaust.